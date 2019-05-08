Азербайджан в десятке самых популярных стран для летнего отдыха

Специалисты сервиса путешествий проанализировали все приобретенные авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года, передает РИА Новости.

Сервис путешествий Туту.ру составил рейтинг наиболее популярных стран для летнего отдыха.

Второе лето подряд самостоятельные путешественники выбирают прежде всего Грузию, которая занимает первую строчку в рейтинге. На втором месте — Черногория, замыкает тройку лидеров Испания.

Стоимость авиабилетов в Грузию увеличилась на 9%, в Черногорию – на 7%, перелет же в Испанию, напротив, подешевел на 6%.

Также в первой пятерке Италия и Германия (последняя в прошлом году не входила в подобный рейтинг).

В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдова, Киргизия и Азербайджан.

Стоимость авиабилетов в Болгарию выросла всего на 7%, а вот в Молдову – на четверть, в Киргизию - на 20%, в Азербайджан – на 15%.