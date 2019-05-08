Из-за Турции F-35 могут подорожать

Исключение Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 может привести к увеличению стоимости самолета и замедлению поставок в течение двух ближайших лет, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, пишет Вести.ру.

При этом Лорд добавила, что оба эти фактора по возможности будут минимизированы.