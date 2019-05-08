Из-за Турции F-35 могут подорожать
Исключение Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 может привести к увеличению стоимости самолета и замедлению поставок в течение двух ближайших лет, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, пишет Вести.ру.
При этом Лорд добавила, что оба эти фактора по возможности будут минимизированы.
По словам Лорд, в Пентагоне рассматривают вариант замены Турции как участницы программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
«Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по программе создания F-35», — цитирует ТАСС Лорд.
Лорд не уточнила, как долго Пентагон будет искать замену Турции, где производством комплектующих для F-35 занимаются десять компаний.