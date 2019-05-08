Анар Багиров: «20 лет назад Гейдар Алиев заложил фундамент независимости адвокатуры»

Об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, добавив, что Азербайджан был одним из первых государств на постсоветском пространстве, предоставивших независимость адвокатской деятельности.

Светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева запечатлена в сердце всего народа Азербайджана, каждого его гражданина. Естественно, и азербайджанские адвокаты не остаются в стороне. Как известно, при президентстве общенационального лидера, а именно в 1999 году, с принятием закона «Об адвокатах и адвокатуре» адвокатура в Азербайджане обрела независимость.

«Этим решительным шагом в рамках проводимой общенациональным лидером правовой реформы адвокатура, ставшая в Азербайджане, как и в других цивилизованных странах, независимой, внесла свой вклад в дело защиты прав граждан и оказания им качественной юридической помощи. То есть величие, гениальность Гейдара Алиева проявило себя в выдвижении Азербайджана посредством проведения подобных реформ», - отметил глава Коллегии адвокатов.

По словам А.Багирова, и по сей день адвокатская деятельность в России, Казахстана, Беларуси и других странах СНГ по-прежнему находится в ведении министерства юстиции, тогда как адвокатура в Азербайджане независима вот уже 20 лет.

Подчеркнув, что начатые общенациональным лидером реформы продолжаются и сегодня, председатель Коллегии адвокатов отметил, что число юристов в Азербайджане растет день ото дня.