В Таджикистане родственникам запретят работать в одном банке

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решил запретить родственникам работать в кредитных организациях вместе. Об этом он заявил во время встречи с работниками налоговой, таможенной и банковской сфер, пишет агентство Fergananews.

«С учетом устранения коррупционных факторов и вымогательства в банковской системе необходимо ограничить деятельность членов одной семьи на руководящих должностях и в бухгалтерской системе в кредитных организациях независимо от форм собственности», — сказал Рахмон, уточнив, что для этого нужно внести необходимые изменения в законодательство.

Во время своего выступления президент уделил много внимания проблемам банковского сектора. Генпрокуратура за последние десять лет возбудила уголовные дела в отношении 372 человек в банковской сфере в связи с незаконным присвоением денежных средств или выдачей кредитов близким людям без залогового обеспечения, отметил глава государства.

На десятки сотрудников крупнейших банков страны заведены уголовные дела, по которым сумма ущерба составляет больше ста миллионов сомони ($10 млн).

Рахмон также потребовал от банков снижения процентов по кредитам, поручил Нацбанку усовершенствовать оценку деятельности работников банковской системы и призвал принимать на работу в банки больше женщин.