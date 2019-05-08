Издание отмечает, что в Анкаре это связывают с резким ухудшением экономической ситуации в стране и снижением курса лиры и опасаются возможного введения санкций со стороны США из-за сделки с Россией.

Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России ЗРК С-400. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.

"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.

По словам собеседника газеты, "экономический кризис в Турции обостряется из-за агрессивной внешней политики" Анкары.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика - Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США же предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений, пишет ТАСС.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.