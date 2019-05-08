Балакен засыпало градом

В пятницу вечером в Балакене выпал град, заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Согласно данным, на 20:00 в Губе, Гёйгеле, Гяндже шел дождь. В Дашкесане, Нахчыване, Ленкорани, Астаре, Ярдымлы, Билясуваре, Шамахе наблюдалась молния. В Балакенском районе с 20:02 по 20:08, в течение шести минут, выпал град, диаметр которого составил 24 миллиметра", - сказала Тагиева.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове также ожидаются дожди.