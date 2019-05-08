Тяжелое ДТП Сумгаите: много погибших
Сегодня в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, жертвами столкновения легкового автомобиля Mercedes с грузовой машиной Shacman стали пять человек.
Прибывшие на место ДТП спасательные силы Сумгаитского регионального центра МЧС извлекли тела погибших из деформированного автомобиля и передали по назначению.