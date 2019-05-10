В Генпрокуратуре допрашивают Порошенко

В Генпрокуратуре Украины происходит допрос президента Петра Порошенко в деле расстрелов на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет издание Корреспондент.

По словам Горбатюка, договоренность о допросе была принята накануне: "Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента".

Как известно, Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана. Президента ждали на допрос накануне, но он не пришел. В это время он назначал судей Верховного суда.