Россия заблокировала заявление Собвеза ООН по Сирии

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН для прессы из-за искажения ситуации в сирийском Идлибе, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

«По Сирии мы не пропустили и заблокировали подготовленные пресс-элементы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», — передает слова Сафронкова РИА Новости.

По его словам, сейчас его коллеги ведут разговоры по профессиональным каналам.

«Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле», — подчеркнул он.