Посаженный истребителями Военно-воздушных сил Индии в международном аэропорту Джайпура грузовой самолет Ан-12, который вылетел из Тбилиси, является не грузинским, а украинским, заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

«Самолет Ан-12 не числится в гражданском реестре воздушного судна. Он принадлежит украинской авиакомпании Motor Sich», - сказано в заявлении ведомства.

В сообщении также отмечается, что авиационное судно совершило в Тбилиси техническую посадку.

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Истребители ВВС Индии заставили сесть грузинский грузовой самолет, который отклонился от курса, передает телеканал NDTV.

По данным СМИ, истребители перехватили грузинский самолет, который следовал из Карачи в Нью-Дели.