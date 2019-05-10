Индийские истребители перехватили самолет из Украины обновлено 23:57
Посаженный истребителями Военно-воздушных сил Индии в международном аэропорту Джайпура грузовой самолет Ан-12, который вылетел из Тбилиси, является не грузинским, а украинским, заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
«Самолет Ан-12 не числится в гражданском реестре воздушного судна. Он принадлежит украинской авиакомпании Motor Sich», - сказано в заявлении ведомства.
В сообщении также отмечается, что авиационное судно совершило в Тбилиси техническую посадку.
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Истребители ВВС Индии заставили сесть грузинский грузовой самолет, который отклонился от курса, передает телеканал NDTV.
По данным СМИ, истребители перехватили грузинский самолет, который следовал из Карачи в Нью-Дели.
По неизвестным причинам воздушное судно отклонилось от заданного маршрута и вошло в индийское воздушное пространство возле штата Гуджарат. После этого индийские военные летчики вынудили его приземлиться в аэропорту Джайпура.
NDTV, ссылаясь на источники, также сообщает, пилоты задержаны спецслужбами, ведется их допрос. О том, какое гражданство имеют представители экипажа самолета грузинского авиаперевозчика, не сообщается. Индийские правоохранители пытаются выяснить у пилотов борта, летевшего из Пакистана, почему они повели самолет с отклонением от согласованного маршрута.