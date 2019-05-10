«Азеришыг» перешло на усиленный режим работы Из-за погодных условий
Резкое похолодание погоды, выпадение дождя и града, сопровождающегося ветром, в ряде регионов Азербайджана вынудило ОАО «Азеришыг» принять ряд опережающих мер, заявил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.
По его словам, начиная с вечерних часов сотрудники ОАО были мобилизованы с целью предотвращения возможных аварий.
«Живая сила и техника уже приведены в готовность. Они работают для предотвращения возможных аварий. Другая группа же занимается оперативным устранением перебоев в электроснабжении, которые происходят в дождливую ветреную погоду. В настоящее время в Загатальском районе и на прилегающих территориях устранены возникшие перебои, подача электроэнергии абонентам восстановлена», - сказал глава пресс-службы ОАО.