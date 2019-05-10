АФФА дала гарантии по Мхитаряну, но «Арсенал»… их пока не получил

«Безопасность наших игроков имеет первостепенное значение, - сказал представитель «Арсенала» английским СМИ. - Мы ждем гарантий от УЕФА, что для Генриха Мхитаряна будет безопасно отправиться в Баку на финал Лиги Европы, что необходимо, чтобы он был включен в заявку команды.

Лондонский «Арсенал» надеется получить от УЕФА гарантии безопасности, которые позволят армянскому полузащитнику команды Генриху Мхитаряну отправиться на финальный матч Лиги Европы в Баку.

Устраивающие нас гарантии не были получены, и мы надеемся, что УЕФА сможет предоставить их в кратчайшие сроки. Мы очень обеспокоены тем, что из-за выбора места проведения матча Мхитарян может пропустить финал еврокубкового турнира».

По сообщению BBC, в УЕФА отмечают, что данный вопрос находится в разработке.

А по информации Associated Press, «УЕФА и «Арсенал» отправили запрос в АФФА, которая подтвердила, что у Мхитаряна не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, а также будут приняты все необходимые меры безопасности». Так ответили агентству в УЕФА.

Напомним, 29 мая в финале Лиги Европы встретятся лондонские клубы «Арсенал» и «Челси».

Генрих Мхитарян ранее дважды пропускал матчи в Баку. Впервые он мог приехать в Азербайджан в 2015 году в составе дортмундской «Боруссии» на матч Лиги Европы с «Габалой». А в нынешнем сезоне «Арсенал» в группе играл с «Карабахом», и клуб решил не брать Мхитаряна в Баку.