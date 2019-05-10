АФФА дала гарантии по Мхитаряну, но «Арсенал»… их пока не получил
Лондонский «Арсенал» надеется получить от УЕФА гарантии безопасности, которые позволят армянскому полузащитнику команды Генриху Мхитаряну отправиться на финальный матч Лиги Европы в Баку.
«Безопасность наших игроков имеет первостепенное значение, - сказал представитель «Арсенала» английским СМИ. - Мы ждем гарантий от УЕФА, что для Генриха Мхитаряна будет безопасно отправиться в Баку на финал Лиги Европы, что необходимо, чтобы он был включен в заявку команды.
Устраивающие нас гарантии не были получены, и мы надеемся, что УЕФА сможет предоставить их в кратчайшие сроки. Мы очень обеспокоены тем, что из-за выбора места проведения матча Мхитарян может пропустить финал еврокубкового турнира».
По сообщению BBC, в УЕФА отмечают, что данный вопрос находится в разработке.
А по информации Associated Press, «УЕФА и «Арсенал» отправили запрос в АФФА, которая подтвердила, что у Мхитаряна не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, а также будут приняты все необходимые меры безопасности». Так ответили агентству в УЕФА.
Напомним, 29 мая в финале Лиги Европы встретятся лондонские клубы «Арсенал» и «Челси».
Генрих Мхитарян ранее дважды пропускал матчи в Баку. Впервые он мог приехать в Азербайджан в 2015 году в составе дортмундской «Боруссии» на матч Лиги Европы с «Габалой». А в нынешнем сезоне «Арсенал» в группе играл с «Карабахом», и клуб решил не брать Мхитаряна в Баку.