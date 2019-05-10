Эрдоган о санкциях против Анкары после покупки С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в недоумении из-за возможных санкций против Анкары после покупки российских ЗРК С-400.

"Разговоры о санкциях в отношении члена НАТО и стратегического партнера по НАТО вызывают недоумение", - передает слова президента Турции агентство Anadolu.

В конце апреля американский сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческому изданию "Катимерини" заявил, что "нет никаких шансов, что у Турции будет F-35, по действующим законам будут введены санкции. Приобретение крупной военной техники у России - это действие, подпадающее под санкции".

По словам Менендеса, F-35 не может быть поставлен вместе с С-400, так как технологии, применяемые в F-35, могут быть уязвимы для этой ЗРС: "Это невозможно".