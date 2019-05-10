США направят на Ближний Восток корабль-убийцу

США приняли решение направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и десантный корабль-убийцу USS Arlington, названного в честь городского округа Арлингтон (пригород Вашингтона). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

"Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов", - отмечается в документе.