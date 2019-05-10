Расим Агаев, Лондон 02:48

- Это мы привезли солнце из Баку! - ответствовал на мое радостное сообщение старый знакомый Роберт Стессел, инженер-экономист, с которым я познакомился когда-то в ходе шестичасового перелета с каспийских берегов на побережье Темзы. И с тех пор ни один визит в Туманный Альбион не обходится без встреч со старым, как он сам себя называет, бакинцем. Тянет меня к нему его непохожесть на своих соотечественников. При том, что Роберт – типичный англичанин, просто, как он сам утверждает, с некоторых пор азербайджанизировался.

Под этим он подразумевает не ряд привычек и манер, которыми он обзавелся в ходе своего многолетнего пребывания в азербайджанской столице, например, возглас “Неджесен?!”, в котором не столько вопрос, сколько утверждение, мол, вижу-вижу, все окей! При том, что оказался он в наших жарких краях отнюдь не по своей воле. Первоначально Роберт даже полагал, что в чужой восточный город он был десантирован в результате интриг давних недругов по службе в нефтяной компании, а теперь склонен думать, что, в сущности, счастье в тот далекий день наконец-то улыбнулось и ему. Судите сами: старый убежденный холостяк не долго думая женился, притом на азербайджанке, теперь у них три очаровательные дочки, дом в Баку и перспектива вернуться с повышением в Лондон. Но Роберта не прельщает ни Лондон, ни его сказочные, с точки зрения любого бакинца, карьерные перспективы. “Хорошо бы еще мальчика”, - приговаривает его теща Зейнаб ханум, поглаживая по головке трехлетнюю Розу, которую ее английский зять упорно называет Розалией. Роберт не разделяет убеждений своей тещи относительно обязательности присутствия в молодой семье мальчика. Зато он полностью согласен с ней, что нужно сделать все, чтобы как можно дольше продлить командировку, принесшую в дома Стесселов и Джаббаровых подлинное счастье. Я же в свою очередь думаю о том, что создавать, как когда-то говорили в азербайджанских политических верхах, интернациональные семьи было чисто бакинским явлением, чем, кстати, премного гордился в свое незабываемое время Мир Джафар Багиров. И не только потому, что был женат сперва на русской, а затем на бакинской еврейке, которая ввиду специфики советского интернационализма также воспринималась многими как русская. Как бы там ни было, а М.Дж. Багиров вообще поощрял смешанные браки, видя в них наиболее короткий и эффективный путь к полному и окончательному торжеству интернационализма. Сталинский ставленник полагал, что нашел наиболее эффективный способ практического улучшения качества социалистического общежития, о чем не раз говорилось с самых высоких официальных трибун. Короче, бакинцы давно и легко создавали семейный союз с русскими, евреями и даже с армянами. Хотя надо бы упомянуть и о том, что среди бакинок аналогичного влечения той же силы не наблюдалось. Так что азербайджанский выбор Р. Стессела указывает на новые нюансы в международном жениховстве как своеобразном сегменте глобальной интеграции, затянувшей в свои сети и современный Азербайджан.

Влюбленный в кутабы и ненавидящий революцию - Мне моя английская родня говорит, что я помешался на Баку, на морской нефти и этих, как у вас говорят, ваши плоские пирожки? - Кутабы!- подсказываю я, никогда не испытывавший особого влечения ни к зеленым, ни к мясным, ни к бакинским кутабам размером с детскую ладошку, ни к их карабахским собратьям, одним экземпляром которых может сытно отужинать целая семья. - Во-во, кутабы! – радостно откликается Роберт. – Между прочим, если бы не кутабы, моя азербайджанская командировка так же неожиданно прервалась бы, как и началась. Я как-то в отпуск прихватил с собой и дюжину кутабов. Если бы не они, моя английская родня продолжала бы до сих пор искать истинные причины моей влюбленности во все азербайджанское.

Как-то проглотив подряд несколько кутабов, супруга эдак подозрительно заметила: “Для ресторана они слишком вкусны. Что ты на это скажешь?” А я ей: “Какой там к черту ресторан! Такие кутабы готовят в Баку только в старой развалюхе возле ипподрома!” И Роберт хохочет, напоминая мне, что ждет в ближайшую субботу в моем любимом Гайд-парке: “Заодно и погуляем!” Сколько лет летаю по заграницам – так уж сложилась моя журналистская жизнь, а такого влюбленного в наш город иностранца вижу впервые. Впрочем, тянет меня к бакинскому англичанину не столько из-за привязанности ко всему азербайджанскому, сколько ввиду того, что он как никто другой просто и доходчиво объяснил, почему в наш революционный век в Англии никому в голову не пришло устроить хотя бы разочек, хотя бы ради любопытства совершить небольшой такой переворотчик. Ни-ко-му! - Запас революционности мы исчерпали несколько веков назад! Сразу после Кромвеля! Я грустно считаю число русских революций, и все как на подбор великие: в 1905-м, в феврале 2017-го, в октябре того же года. Затем горбачевский переворот, названный революционной перестройкой, потом ельцинский революционный бунт. Шесть революций за сто лет! И как только народ такое выдерживает?! Роберт в ответ только улыбается. И я угадываю в его насмешливом взгляде вопрос, который англичанин не произносит вслух исключительно в силу своей природной деликатности: “А сколько их было у вас, славных азербайджанских революций?!”

Что думают о Народном фронте на брегах Темзы... Я и сам давно с сомнением отношусь к тому, что называется революционным переустройством мира. В этом состояла главная причина моего неприятия народнофронтовского переворота. Поэтому с пониманием отношусь к следующему ироническому рассуждению своего английского друга. Мне кажется, есть смысл привести полностью ту часть его соображений, которая относится к внутриполитической ситуации в республике. “Самое удивительное, что я узнал в Баку, – это митинги тех, кого вы называете народным фронтом... Фронты бывают только на войне. Азербайджанцы же, на мой взгляд, превыше всего ценят мирное небо над головой. Кроме того, нравится это кому-то или нет, а Азербайджан успешно подключился к главной мировой тенденции - мощному интеграционному процессу глобалистского смысла. Впервые за свою историю он шагнул за двери Европы, где утверждается в качестве надежного партнера. За ним – будущее, потому что за ним объединенная Европа. Это принципиально новый поворот в исторических судьбах вашей страны, как мне думается. И не только мне одному. Представьте себе, к каким переменам этот процесс приведет через 10-20 лет! К этому времени подрастет поколение евроинтеграторов, и тогда над вашими революционерами и теми, кто слушает их митинговые речи, будут хохотать не только опытные, зрелые люди, но и школьники!”