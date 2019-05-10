Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону

По ее словам, предстоящие выборы в Европарламент превратились для страны в референдум доверия французскому лидеру, поэтому в случае проигрыша Макрон должен будет уйти со своего поста. Ле Пен обвинила главу государства в том, что он «оставляет в стороне миллионы французов, к которым больше не обращается, которых не принимает в расчет и с которыми даже — что хуже всего — борется».

Лидер «Национального объединения» добавила, что Макрон — первый французский президент, использующий свой имидж для продвижения программы политической партии накануне выборов.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая, в ходе которых будет избран 751 депутат.