Гуайдо пообещал вывести «всю страну» на улицы Венесуэлы

После попытки военного переворота он планирует устроить демонстрацию в связи с арестом первого вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Эдгара Замбрано. Он был взят под стражу после участия в неудавшемся путче 30 апреля в Каракасе.

Гуайдо пообещал в своем Twitter, что «вся страна выйдет на улицы».

Между тем Госдепартамент США пригрозил «принять меры» против властей Венесуэлы, если они не отпустят Замбрано на свободу.