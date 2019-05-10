Туркменбаши объявил выговор куратору культуры
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой, сообщает РИА «Новости».
Как сообщила правительственная газета, выговор объявлен за ослабление контроля над работой ряда руководителей.
Абдыева курирует вопросы культуры и СМИ.
Бердымухамедов обратил внимание на нарушение порядка и дисциплины руководителей в этой сфере и снижение требовательности к ним.
Главе государственной издательской службы Туркмении Акмырату Худайбердиеву объявлен строгий выговор с последним предупреждением.