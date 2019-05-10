Бутину увезли из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы города Александрия в штате Вирджиния, сообщил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл.

«Я связался с руководством тюрьмы, ее там нет. Пока неизвестно, куда ее перевели», — заявил Дрисколл.

Ранее сообщалось, что Бутина, осужденная на 18 месяцев тюрьмы, выйдет на свободу 5 ноября. В ближайшее время ее должны были перевести в одну из федеральных тюрем США.

Россиянку признали виновной в сговоре с целью незаконной работы на российские власти. После окончания заключения ее депортируют из США. Бутина назвала приговор абсурдным.