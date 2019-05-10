Экс-министра Венесуэлы арестовали в Испании

В Штатах Альварадо обвиняют в отмывании денег, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Бывший чиновник был арестован недалеко от своего дома в Мадриде. Испанский суд оставил его под стражей, пока не будет решен вопрос об экстрадиции в США.

Кроме того, власти Португалии подозревают Альварадо во взятках, связанных со счетами PDVSA в лиссабонском банке, Андорра обвиняет экс-министра в отмывании денег. В Испании в отношении Альварадо начаты два расследования: о коррупции и отмывании средств.

Бывший чиновник работал в правительстве Уго Чавеса. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал обвинения американцев политически мотивированными, передает Reuters.