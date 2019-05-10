К берегам Венесулы прибыл американский корабль

В территориальные воды Венесуэлы зашло судно береговой охраны США. Об этом говорилось в заявлении Военно-морского флота Венесуэлы в Twitter.

Об том также свидетельствовали материалы портала Marinetraffic.

По данным Miami Diario, американский корабль USCG James находился в водах Венесуэлы некоторое время, затем к нему направился венесуэльский патрульный катер, после чего корабль США покинул воды Венесулы, сменил курс на 14 миль и приблизился к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны, затем еще раз изменил курс и покинул территориальные воды Венесуэлы.

Других подробностей нет.

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