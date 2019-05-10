Туск подсчитал вероятность отмены Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что вероятность отмены Brexit все еще существует. Свое мнение он высказал в интервью испанской газете «La Vanguardia».

По его словам, вероятность того, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, составляет 20-30%. Глава Евросовета подчеркнул, что это не так мало.

«С каждым месяцем становится яснее, что выход Великобритании из ЕС будет отличаться от того, что представляли промоутеры Brexit. Я не вижу никаких причин сдаваться», — отметил Туск.

Он добавил, что в вопросе о Brexit спешить некуда.