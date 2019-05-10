Таможенники отвечают на обвинения анонимных предпринимателей

Государственный таможенный комитет опроверг информацию ряда СМИ о завышении таможенными органами цен на ряд товаров, завозимых из Китая, вследствие чего якобы были созданы проблемы для торговцев в ТЦ «Бина» и Садарак».

Отметим, что неназванные предприниматели заявляли о повышении транспортных расценок. А карго-компании объясняли повышение расценок мерами, проводимыми таможенными органами.

В ответ на это, в Государственном таможенном комитете отмечают, что в процессе доставки товаров на территорию страны предприниматели могут согласовать цены с любой транспортной компанией.

В сообщении Государственного таможенного комитета говорится, что пошлины на импорт товаров рассчитываются согласно таможенному тарифу. Другие меры, предусмотренные в законодательстве в связи с импортом товаров, также применяются в соответствии с тарифной классификацией товаров.

В соответствии с законом «О таможенном тарифе» классификация таможенных пошлин делится на адвалорные, специфические и комбинированные.

При подсчете задолженности по таможенным пошлинам, в соответствии со специфическими и адвалорными классификациями, за основу берется таможенная стоимость и единица измерения, отраженная в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики.

В этом плане, заявления о том, что таможенные выплаты рассчитываются по кубометрам, абсолютно безосновательны.

Реформы, проводимые в последнее время в таможенных органах, обеспечение прозрачности, усиление финансового контроля могут не устраивать некоторых предпринимателей, которые пытаются уклониться от таможенных выплат.

Однако таможенные органы всегда будут руководствоваться обеспечением прозрачности в своей деятельности и вместе с созданием благоприятных условий для честных предпринимателей, будут предпринимать решительные меры против тех, кто не соблюдает законы.