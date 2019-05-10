Порошенко вызвали на допрос

В Генеральной прокуратуре Украины состоялся повторный допрос президента страны Петра Порошенко в рамках дела о так называемом Евромайдане. Лидеру Украины пришлось отвечать на «дополнительные вопросы», написал он сам на своей странице в Twitter.

По словам Порошенко, дело о событиях Евромайдана — «очень важное для украинского общества». Он подчеркнул, что «все виновные должны быть обязательно наказаны».

Допрос украинского лидера должен был пройти еще 7 мая, но в этот день он в Генпрокуратуру не явился.