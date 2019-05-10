Производственное объединение «Азеригаз» предпринимает целенаправленные меры по восстановлению системы газоснабжения в стране, газоснабжения сел и населенных пунктов, а также по обеспечению газоснабжения станций.

Первые поставки природного газа в село Хачинабад Бейлаганского района вызвали большую радость у местных жителей. На церемонии подачи газа в село присутствовали представители Исполнительной власти и производственного объединения «Азеригаз», а также представители общественности.

Было отмечено, что на основе однослойной системы газификации села, состоящей из 77 индивидуальных домов, несущих и распределительных газопроводов общей протяженностью 3836 метров, были установлены металлические трубы различного диаметра, в квартирах установлены счетчики и индивидуальные регуляторы.

В новом жилом районе газораспределения была применена «одноступенчатая» система регулирования для газовой сети, которая позволяет каждому абоненту использовать индивидуальный регулятор газа и поддерживать подачу газа потребителям в постоянном режиме.

Жители выразили благодарность главе государства за газоснабжение села.