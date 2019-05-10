В последние годы, благодаря развитию транспортной системы, в частности, железных дорог, Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр. В процессе реализации международных и региональных транспортных проектов предпринимаются успешные шаги по увеличению транзитного потенциала страны, строится и модернизируется современная железнодорожная инфраструктура. Усовершенствование деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридоров «Север-Юг», «Юг-Запад», а также Транскаспийского международного транспортного маршрута нацелено на рост транзитного потенциала участников этих проектов. И все это стало принимать настолько реальные контуры, что уже привлекает внимание даже тех, кто ранее выступал против реализации изначально представляющих большой интерес транспортных проектов. Более того, растущая конкуренция приводит и к открытым противостояниям среди участников этих проектов.

"Это стратегический проект для нас, и между тремя странами подписано соглашение, конкретно определяющее принципы, на которых он реализуется", - сказал М.Бахтадзе, комментируя состоявшуюся на днях встречу в Анкаре, на которой руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали меморандум о возможности присоединения ОАО "Российские железные дороги" к проекту БТК. По его словам, эта встреча проходила "под другим ракурсом".

Но на сей раз все обернулось иначе. Правда, это касается не встречи глав трех стран региона. Резкий протест дружеской нам Грузии официально вызвало сообщение, поступившее из Анкары. Но гнев соседней страны вызвало, можно уверенно сказать, не сообщение о предстоящей встречи глав России, Азербайджана и Ирана, а целая серия информаций о желании России подключиться к транспортному проекту Баку-Тбилиси-Карс. Это видно из сути заявления главы грузинского правительства Мамуки Бахтадзе.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Пекине сообщил, что встреча глав России, Азербайджана и Ирана состоится в России в августе. Это сообщение в Баку было воспринято как высокое достижение. Правда, подобные трехсторонние встречи в последнее время стали часто практиковаться, и они не обходятся без обсуждения транспортных проблем региона. Встреча глав трех ведущих стран региона всегда привлекала внимание третьих сторон, но до последнего дня отрицательных эмоций, во всяком случае вслух, высказано не было.

Причину, которая вывела из себя грузинского премьера, понять нетрудно. В соответствии с соглашением, подписанным 6 мая между тремя странами (Азербайджаном, Грузией и Турцией) – участницами проекта, только в случае согласия всех трех стран к проекту может присоединиться любой другой игрок. А тут Анкара и Баку подписали документ о возможности присоединения РЖД к проекту БТК, не посчитавшись с мнением Тбилиси. А чтобы доказать значимость своей страны, он отметил, что именно на территории Грузии будет соединительная станция, где произойдет смычка железной дороги так называемого "европейского стандарта" (шириной колеи 1435 мм) с существующей "широкой" колеей, и это произойдет именно в грузинском Ахалкалаки. "Никакой другой вариант не обсуждается", - гневно подчеркнул Бахтадзе.

Да, Баку и Анкара явно не посчитались с Тбилиси, и последний решил высказать свое недовольство вслух. Какая реакция последует на заявление грузинского премьера, пока сказать трудно. Но однозначно можно сказать другое - это была не простая случайность. Скорее всего, Баку и Анкара решили провести переговоры с Москвой без участия Тбилиси по вполне понятным причинам. Решить сложный вопрос с участием чуть ли не открыто враждующих сторон – России и Грузии - вопрос сложный. И в первую очередь они представляли бы трудности для грузинского правительства, так как народ этой страны с возмущением встречает любую сделку с Москвой. Хотя подписанный меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы. А с учетом неисчерпаемых ресурсов российской стороны эта договоренность сулит полную загрузку БТД и немалые дивиденды всем участникам проекта, включая и Грузию.

И события, думается, будут развиваться именно в духе обговоренных в Анкаре подходов. А Тбилиси лишь остается некоторое время возражать против этого, а потом «нехотя» согласиться. Нельзя забывать, что Россия является участником и международного транспортного коридора «Север-Юг», который будет тесно интегрирован в другой коридор - «Восток-Запад», важной составной частью которого станет БТК. Так что у Грузии по большому счету нет другой альтернативы, как не согласиться с привлечением Москвы к проекту. Просто должна быть проявлена соответствующая мина, которую она и демонстрирует.

Напомним, 6 мая руководители железных дорог РФ, Турции и Азербайджана подписали меморандум о возможности реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического терминала в Карсе. А железнодорожная магистраль БТК введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита (под 1% годовых) на общую сумму 775 млн. долларов.