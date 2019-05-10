Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию страны более 2 кг кокаина, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), поступившем в редакцию haqqin.az .

«Гражданин Бразилии Де Лима Медеирос Хулио Джесар, прибывший в Азербайджан авиарейсом Доха-Баку, был задержан во время прохождения таможенного досмотра. В чемодане иностранца сотрудники Главного управления таможни на авиатранспорте обнаружили 2,066 кг кокаина", - отмечается в информации.

Наркотики были расфасованы в 12 пакетов из алюминиевой фольги.