Ильхам Алиев взял на себя лечение Забита Гулиева

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отметил, что посетил Гулиева в больнице, в которой он получил первоначальное лечение, и встретился с врачами: «Затем, в ночь на 11-е мая, наш Национальный герой был переведен в Институт нейрохирургии им. акад. А.П Ромоданова для прохождения более профессионального обследования и лечения. Здесь он был вновь обследован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести».

По словам посла, для лечения Национального героя будут продолжены все необходимые меры.

Отметим, что самочувствие Национального героя Забита Гулиева, приехавшего в Киев для участия в мероприятиях, неожиданно ухудшилось девятого мая, и он был сразу же госпитализирован.