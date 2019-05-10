Лукашенко: «Беларусь потеряла сотни миллионов из-за ядовитой российской нефти»

По его словам, точную сумму возможно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов. Для этого каждое предприятие необходимо будет останавливать на месяц-полтора. «Мы огромные деньги потеряли», — отметил Лукашенко. «Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это тысячи километров, — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью», — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что ремонт аварийных участков нефтепровода «Дружба» неоднократно откладывался ради того, чтобы не останавливать российский транзит сырья в Европу. По его словам, белорусская сторона долгое время не останавливала поставки топлива даже после того, как по трубам пошла загрязненная нефть, «чтобы еще большего ущерба России не нанести».

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать». «Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого», — считает белорусский лидер.