Азербайджан отчитался перед ОПЕК

По данным Минэнерго, из них 605 тысяч баррелей пришлось на сырую нефть, 78 тысяч баррелей – на конденсат.

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в апреле составила 683 тысячи баррелей, сообщает Report.

Экспортировано 390 тысяч баррелей сырой нефти, 75 тысяч баррелей конденсата и 19 тысяч баррелей нефтепродуктов в день.

Азербайджан перевыполнил взятые на себя перед ОПЕК обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 20 тысяч баррелей и сохранению в объеме 776 тысяч баррелей нефти в день.

Отметим, что в январе-апреле 2019 года среднесуточный объем нефтедобычи составил 770 тысяч баррелей.

Министерство предоставило данные о ежесуточной нефтедобыче в апреле совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

Отметим, что в прошлом году среднесуточная добыча составила 792,6 тыс. баррелей.