Почему билеты на матч «Нефтчи» - «Карабах» продаются по баснословной цене?
Сегодня в 18:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется матч заключительного 28-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между «Нефтчи» и «Карабахом».
Призеры чемпионата уже известны, а потому матч не будет иметь турнирного значения. Однако все же для обеих команд принципиально сыграть успешно в последней игре против главного соперника.
Напомним, что «Карабах» перед последним туром имеет 63 очка, «Нефтчи» - 58, а «Сабаил» - 41. Эти три команды будут награждены после сегодняшнего матча на «Баксель Арене».
Перед игрой ходили разговоры о том, что «Нефтчи» якобы хочет перенести встречу, а вместе с ней и церемонию награждения на другой стадион. Дескать, болельщики «Нефтчи» не желают видеть, как на их стадионе чествуют «Карабах» - их извечного соперника.
Но в итоге матч состоится на «Баксель Арене», а Профессиональная футбольная лига предупредила болельщиков, что за противозаконные действия они будут наказаны в рамках правового поля. При проходе на стадион болельщики будут тщательно обыскиваться. У них будут изъяты баннеры с оскорблениями, пластиковые бутылки, зажигалки…
А сегодня стало известно, что билеты на матч будут стоить 50 манатов. При том, что ранее «Нефтчи» продавал билеты на свои игры по цене от 1 до 5 манатов.
В чем же причина столь высоких цен? Это сделано для того, чтобы как можно меньше болельщиков «Карабаха» смогли отпраздновать чемпионство со своей командой на стадионе «Нефтчи»? Или, быть может, в «Нефтчи» опасаются собственных фанатов и их недовольных выкриков?
«Как известно, перед матчем третьего круга «Карабах» продавал билеты для болельщиков «Нефтчи», а своих впускал на Республиканский стадион бесплатно, - отвечает haqqin.az глава пресс-службы «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев. – А теперь мы решили продавать билеты».
Однако «Карабах» продавал билеты для болельщиков «Нефтчи» за 1 манат. Почему же «Нефтчи» установил цену в 50 манатов?
«Учитывая интерес к матчу и ажиотаж вокруг него, мы решили установить такие цены», - заявил представитель «Нефтчи».
Болельщики «Карабаха» предполагают, что фанатам «Нефтчи» билеты будут раздаваться бесплатно.
«Нет, это не так, - говорит Р.Аллахвердиев. – Болельщики обеих команд должны купить билеты, чтобы попасть сегодня на стадион».
В свою очередь, пресс-секретарь «Карабаха» Нурлан Ибрагимов заявил haqqin.az, что клуб купит билеты для своих болельщиков. Планируется обеспечить билетами 700 фанатов.