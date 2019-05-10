Почему билеты на матч «Нефтчи» - «Карабах» продаются по баснословной цене?

Сегодня в 18:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется матч заключительного 28-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между «Нефтчи» и « Карабах ом».

Призеры чемпионата уже известны, а потому матч не будет иметь турнирного значения. Однако все же для обеих команд принципиально сыграть успешно в последней игре против главного соперника.

Напомним, что «Карабах» перед последним туром имеет 63 очка, «Нефтчи» - 58, а «Сабаил» - 41. Эти три команды будут награждены после сегодняшнего матча на «Баксель Арене».

Перед игрой ходили разговоры о том, что «Нефтчи» якобы хочет перенести встречу, а вместе с ней и церемонию награждения на другой стадион. Дескать, болельщики «Нефтчи» не желают видеть, как на их стадионе чествуют «Карабах» - их извечного соперника.

Но в итоге матч состоится на «Баксель Арене», а Профессиональная футбольная лига предупредила болельщиков, что за противозаконные действия они будут наказаны в рамках правового поля. При проходе на стадион болельщики будут тщательно обыскиваться. У них будут изъяты баннеры с оскорблениями, пластиковые бутылки, зажигалки…