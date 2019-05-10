Познер: "Доренко попал в ад"

По мнению Познера, разбившийся на мотоцикле главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко «находится в аду и дает жару сатане». Резкие высказывания в адрес покойного вызвали общественный резонанс. Однако сам Познер считает, что «Сергею было бы приятно такое предположение».

Сергей Доренко «попал в ад», считает Владимир Познер. Об этом телеведущий написал на своей официальной странице.

«Хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду. Самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания», – написал телеведущий.

Кроме того, Владимир Познер заявил о том, что ему никогда не нравился стиль журналистики Доренко. Он считает его совершенно «неприемлемым», так как покойный «позволял себе самые неслыханные высказывания». Но несмотря на это, телеведущий не сомневается в профессионализме и таланте погибшего журналиста.

Напомним, Сергей Доренко скончался накануне в Москве. 60-летний российский журналист попал в аварию на своем мотоцикле.