Боевики обстреляли гостиницу с иностранцами в Пакистане

Несколько вооруженных людей атаковали 5-звездочную гостиницу Pearl Continental в городе Гвадар в южнопакистанской провинции Белуджистан, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в настоящий момент территория вокруг отеля оцеплена полицией, оттуда доносится стрельба.

По неподтвержденной информации, в гостиницу могли проникнуть боевики. В гостинице находятся не менее 70 человек, из них около 40 граждан КНР.

Данных о погибших и пострадавших на текущий момент нет.