Украина возобновила транзит российской нефти в Европу через трубопровод «Дружба». Об этом сообщила компания «Укртранснафта» в Facebook.

Как говорится в сообщении, поставки возобновились после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования качества поступающего из России сырья и подтвердили, что готовы его принимать.

Украина прекратила транзит российской нефти 25 апреля после того, как стало известно о загрязнении трубопровода «Дружба» некачественными углеводородами с повышенным содержанием хлорорганики. Об этом сообщила 19 апреля белорусская сторона. После этого европейские потребители отказались принимать сырье. Аналогичным образом поступила и Польша.