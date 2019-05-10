США направляют корабли к берегам Ирана

США направляют в регион Персидского залива систему ПВО Patriot и несколько дополнительных боевых кораблей в условиях нарастающей напряженности в отношениях с Ираном, сообщает BBC.

К боевой группе авианосца «Абрахам Линкольн», который уже прошел Суэцкий канал, присоединится десантный корабль «Арлингтон», сообщили американские официальные лица.

Ранее, по сообщению Пентагона, на американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52. В Пентагоне прямо связали эти шаги с угрозой возможных действий Ирана против американских сил в регионе.

В американском Минобороны не уточнили, каких именно действий опасаются со стороны Ирана.