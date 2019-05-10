Гурбан Гурбанов назвал игроков, которые покидают «Карабах»

«Несмотря на то, что борьба за чемпионство завершилась досрочно, игры между «Нефтчи» и « Карабах ом» интересны болельщикам, - говорит главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов. - После оформления чемпионства все наши мысли были о том, чтобы показать зрелищную игру в матче с «Нефтчи». Так и получилось. Было забито пять голов.

После заключительного матча азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Нефтчи» и « Карабах ом» (2:3) главные тренеры обеих команд поделились впечатлениями с представителями СМИ.

Поздравляю «Карабах» и наших болельщиков! А «Нефтчи» желаю удачи. В каждой игре нынешнего чемпионата мы чувствовали напряжение, но с Божьей помощью смогли выиграть.

Почему был заменен Рашад Садыхов? Он был на нервах в первом тайме. Мы заменили его и чтобы поберечь его нервы, и чтобы дать попробовать сыграть вместе Бадави Гусейнову и Рахилю Мамедову. Это может пригодится и сборной, у которой впереди отборочные матчи.

Кто покинет «Карабах»? С Инносентом Эмегарой не продлили контракт. У него он был по системе «1+1». Прощаемся с Рейналдо. Дональд Герье думаем, что останется, переговоры еще идут. Не продлеваем контракт с Якубом Жезничаком».

«Я доволен завершившимся чемпионатом, - говорит главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин. - Да, мы были на 1-м месте, но упустили его, потеряв очки. Однако мы боролись до конца. Я доволен командой и ее выступлением, несмотря на то, что «Карабах» нас опередил.

Мы хорошо начали чемпионат. Если смотреть на весь сезон, то мы показали хороший футбол.

Что дороже – золото с молдавским «Шерифом» или серебро с «Нефтчи»? Обе медали для меня дороги. В Азербайджане мы боролись против большой команды – «Карабаха».

Конфликт с Рашадом Садыховым? Он очень активно радовался голу около нашей скамейки. Это меня разозлило. Садыхов мог делать это менее выраженно.

У меня есть действующий контракт, и я продолжаю работу. Не думаю, что этот сезон был для нас катастрофическим».