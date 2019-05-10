Десятки мигрантов погибли у берегов Туниса

Около 60 нелегальных мигрантов, большинство из которых уроженцы Бангладеш, погибли при крушении надувной лодки в ночь на пятницу в 74 км от побережья Туниса в районе портового города Сфакс (270 км к юго-востоку от столицы республики). Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы тунисского отделения гуманитарной организации Красный полумесяц Монжи Слима.

"Спасенные мигранты рассказали, что отправились из ливийского портового города Зувара в четверг на большой лодке, которая вместила 75 человек, - рассказал он. - Затем их пересадили на небольшую надувную лодку, которая перевернулась через 10 минут, около полуночи".

По словам спасенных, они провели восемь часов в холодной воде и были спасены тунисскими рыбаками, которые сообщили о происшествии в ВМС Туниса. "Среди спасенных 14 граждан Бангадеша, марокканец и египтянин", - добавили в организации.