Эйнулла Фатуллаев 21:32

Али Керимли обвинил меня – простого смертного журналиста в сдаче Шуши. А если быть точнее, в подготовке общественного мнения к сдаче Шуши! Это не шутка, а реальность. Наша горькая, если не сказать страшная реальность. Так зададимся вопросом – что же послужило причиной или поводом для столь оглушительного обвинения? Несколько дней назад в соцсетях, устав от всенародных стенаний (кстати говоря, дурная, перенятая армянская традиция, ибо до карабахского конфликта мы были жизнерадостной и оптимистической нацией, воспринимавшей слезы как признак слабости), - я задался вопросом: 30 лет без Шуши. Сколько же еще ждать? И провел параллель с другой болезненной для всего исламского мира темой - потерей Иерусалима. И вот почему-то Али Керимли, не заметив главного акцента в моем кратком комментарии, обвинил меня в подготовке общественного мнения к сдаче азербайджанской цитадели. Честно говоря, я никогда не считал Али Керимли олигофреном. Однако в этом утверждении Керимли – налицо стойкое и, по всей видимости, малообратимое недоразвитие психической и, в первую очередь, интеллектуальной деятельности. Но буду отвечать Керимли аргументированно, фактами, хотя довольно сложно довести до олигофрена четкие и ясные мысли.

Керимли обвиняет азербайджанскую журналистику в заказном исполнении властной воли? Не скрою, многие журналисты, как и во всем мире, сверяют стрелки с государством. С государством, а не властью. Так принято во всем цивилизованном мире. Это из ряда неписаных правил, которых придерживаются журналисты, даже американские. А те из американских журналистов, кто в вопросах национальной безопасности идут наперекор государственной воле, остаются без работы. К примеру, так было с Филом Донахью, уволенным с американского телеканала из-за его позиции в вопросе оккупации Ирака. История мировой журналистики изобилуют подобными примерами. Керимли прекрасно знает позицию правительства и президента Азербайджана относительно территориальной целостности. Но он грязно играет и спекулирует, глупо манипулирует, выдвигая беспочвенные обвинения. К чему я лично, да и весь haqqin.az готовили общественное мнение страны? В 2016 году мы готовили общественное мнение к апрельской войне и в период боевых действий стали единственным источником правдивой информации. Сотни тысяч людей в стране и за ее пределами получали информацию о боевых действиях в режиме онлайн. И Керимли отлично известно, что в результате этой успешной войсковой операции Азербайджан освободил ряд стратегических высот. Мы можем лишь готовить общественное мнение к победам. А вот Керимли и иже с ним с 1992 года готовили общественное мнение к позорным поражениям на поле боя. Неоднократно писал, но в случае с психически нездоровым политиком – повторение основа всех знаний: в 1992 году 26-летний Керимли ушел в политику, а не на фронт, где его сверстники не на жизнь, а на смерть стояли на защите Шуши. Что предпринимает лидер фронтистов для обороны последнего бастиона Азербайджана? Лучший подсказчик - экс-президент Армении Серж Саргсян, который, в отличие от Керимли, ушел тогда не в политику, а в армянские полевые формирования, наступавшие на Шушу. Саргсян назвал Керимли и его единомышленников лучшими помощниками, открывшими путь армянской армии в Шушу. «Внутриполитическая грызня и анархия в Азербайджане – очень нам помогли», - заявил Саргсян в тот самый момент, когда Керимли обвинил меня в подготовке общественного мнения к сдаче Шуши. Кто устроил грызню и анархию? Кто свергал Муталибова? Кто призвал отвести регулярные войска из Карабаха в Баку для вооруженного мятежа? Я или Керимли? В 1992 году мне было всего 15 лет, и я со слезами на глазах смотрел из окна своей школы на проспекте Нариманова, как Керимли и его соратники танками шли на власть в те самые дни, когда армянские солдаты вместе с Зорием Балаяном пустились в пляс рядом с церковью в центре захваченной Шуши. Потом А.Керимли сел в кресло госсекретаря, назначил жену на высокий пост в Администрации президента, покупал «Мерседесы», открывал личный бизнес в Турции и Дагестане, а параллельно сдавал Агдере, Кельбаджар и другие районы Карабаха…

Все это не плод моей больной фантазии, а реальная и горькая история, которую Керимли предпочел забыть. Сегодня ему удобнее обвинять журналиста в сдаче Шуши, убеждая людей с короткой памятью снова пойти на свержение президента, но уже другого президента. Все ради власти, все во имя грязного торга. И снова в руках у Керимли не винтовка, а посох Иуды. Потеря Карабаха на совести Народного фронта, Эльчибея и Керимли. И никто не сможет переписать правдивую историю. К хору Керимли присоединились еще несколько странных оппозиционеров. И собрались эти оппозиционеры в редакции газеты со странным названием "Великий Хорал". Нет, это не в Монголии, где Тимурчина избрали великим ханом. А в Азербайджане, где барласов периода Чингизхана почему-то по сей день считают тюрками. Один странный политчувак, которого долгая дорога в дюнах журналистики завела из рэкетирства к Али Инсанову, решил выпускать в Баку газету с таким странным названием. И кого же собрал у своего очага этот старый рэкетир с инсановским выражением лица? Ихтияра Ширинова – генпрокурора Азербайджана, который выдал ордер на арест своего президента. Такого даже в нацистской истории не было. Представляете, генпрокурор после одной оплеухи обоссался и тут же подписал ордер на арест своего президента. Рядом с этим опущенным мятежным полковником уселся еще один раритет времен Эльчибея – Панах Гусейн. Тоже позорная история: премьер, прозванный в народе арбузным, в одном ряду с Эльчибеем и Керимли свергал Муталибова в день сдачи Шуши. И вот эти тыквоголовый прокурор и арбузный премьер в редакции Чингизхана, то есть в абсолютно сказочном мире, принялись обвинять меня в сдаче Шуши. Обалдеть и убиться веником!