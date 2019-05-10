США испытали противоракету SM-3

Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, учения альянса «Грозный щит-2019» проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая. В них участвуют девять стран блока.

«Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в учениях задействованы примерно 3,3 тысячи человек, а также десять самолетов и 13 кораблей.