Порошенко уволил замглавы своей администрации

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Алексея Филатова, который занимал должность заместителя главы администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ был подписан 11 мая. Причины увольнения не сообщаются.

23 апреля стало известно, что Филатов и ряд других высокопоставленных украинских чиновников отказались идти на допрос в Генпрокуратуру. Замглавы АП заявил, что следователи выдвигают необоснованные обвинения и занимаются «пиар-активностью вместо выполнения требований уголовно-процессуального кодекса».

Филатов проходит в качестве подозреваемого по делу бизнесмена Сергея Курченко. Курченко называют членом «семьи» экс-президента Украины Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против государства. Генпрокуратура намерена допросить замглавы АП на предмет содействия преступникам и легализации незаконных доходов.