Тяжелое ДТП в Кюрдамире есть жертвы
В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как передаёт Report, происшествие произошло на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящем через село Моллакенд.
В результате столкновения легковых автомобилей «Mercedes» и «Жигули» водитель последнего Агаев Эмиль Алдост оглу, 1986 года рождения, житель села Телишли Имишлинского района скончался на месте происшествия.
Его тело было передано в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии Минздрава.
По факту ведётся расследование.