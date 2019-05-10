В Узбекистане восстановили доступ к BBC и «Голосу Америки»

Директор агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики Комил Алламжонов сообщил, что его ведомством изучены факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным интернет-ресурсам, которые были озвучены представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

В Узбекистане прислушались к призыву представителей ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и восстановили доступ к некоторым интернет-ресурсам.

"По итогам изучения были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане, и приняты соответствующие меры по их устранению", - написал в субботу К.Алламжонов в фейсбуке.

По его данным, с сегодняшнего дня восстановлен полный доступ к таким интернет-ресурсам, как Voice of America, Amerika ovozi, BBC Uzbek, Deutsche Welle, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontieres, Eurasianet.org, AsiaTerra, Fergana Agency, Centre1, Uzmetronom и другим зарубежным сайтам.

"Особо хочу отметить, что глава государства постоянно подчеркивает необходимость обеспечения свободы слова и информации в республике. В соответствии с этим агентство продолжает деятельность, направленную на укрепление статуса журналистов, развитие средств массовой информации и гражданской журналистики, совершенствование правовой базы, повышение прозрачности и открытости государственных органов", - добавил глава агентства.