Аязу Муталибову есть что вспомнить дни друзей haqqin.az
Обычно в дни рождения не принято вспоминать об испытаниях, которые пришлось проходить на протяжении жизни. Но ведь жизни без испытаний не бывает. Они выпадают на долю всех: кому-то меньше, кому-то больше, кому-то преодолимые, кому-то непосильные. И чем больше лет, тем их становится больше. Но главное, как человек прошел через них. Струсил, спасовал, обошел, разрубил, стойко перенес… Кого-то они делают слабее, кого-то, наоборот, сильнее, мудрее, выше.
Каждый день рождения — это повод вспомнить о пройденном пути, о всех своих испытаниях. Первому президенту Азербайджана Аязу Муталибову есть, что вспомнить. Уж чего-чего, а испытаний на его пути было предостаточно. И самое сложные из них — это те, через которые пришлось пройти ради Азербайджана и его народа. Большая ответственность за страну, за каждого гражданина — тяжелейшее испытание, когда вынужден выверять каждый свой шаг, каждое действие, каждое решение. И он прошел через него с честью и достоинством, потому что главным для него была судьба каждого гражданина своей страны.
Можно посадить дерево, разбить сад, установить скамейку на дороге для усталого путника, а можно и выстроить целый микрорайон и оставить след на земле. А можно оставить след, сделав самый трудный выбор в жизни, приняв самое сложное решение для себя, остановить войну, избежать кровопролитие, пресечь вражду между одним народом. И пусть цена слишком дорога, стоила многих бессонных ночей, седых волос, потерь. Ведь главное — результат — Азербайджан, его люди, забота об их будущем и будущем своей страны, мир на этой земле, и тот след, который оставил в истории страны Аяз Муталибов, чтобы все так и было.
После долгих лет экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов вернулся в Баку, и вновь обрел в полным смысле этого слова гражданские права и статус бывшего главы государства. Это стало возможным во многом благодаря новому подходу президента с государственным мышлением – Ильхама Алиева. Именно по инициативе Ильхама Гейдаровича был принят закон об экс-президентах, позволивший бывшему главе Азербайджана вернуться на родину. Решение президента предопределило гражданское согласие и национальное примирение в нашей стране. Со своей стороны и А.Муталибов заявил о поддержке политического курса И.Алиева.
Сегодня Аязу Ниязовичу Муталибову исполнился 81 год. Редакция haqqin.az от всей души поздравляет экс-президента, и желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.