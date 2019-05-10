Обычно в дни рождения не принято вспоминать об испытаниях, которые пришлось проходить на протяжении жизни. Но ведь жизни без испытаний не бывает. Они выпадают на долю всех: кому-то меньше, кому-то больше, кому-то преодолимые, кому-то непосильные. И чем больше лет, тем их становится больше. Но главное, как человек прошел через них. Струсил, спасовал, обошел, разрубил, стойко перенес… Кого-то они делают слабее, кого-то, наоборот, сильнее, мудрее, выше.

Каждый день рождения — это повод вспомнить о пройденном пути, о всех своих испытаниях. Первому президенту Азербайджана Аязу Муталибову есть, что вспомнить. Уж чего-чего, а испытаний на его пути было предостаточно. И самое сложные из них — это те, через которые пришлось пройти ради Азербайджана и его народа. Большая ответственность за страну, за каждого гражданина — тяжелейшее испытание, когда вынужден выверять каждый свой шаг, каждое действие, каждое решение. И он прошел через него с честью и достоинством, потому что главным для него была судьба каждого гражданина своей страны.