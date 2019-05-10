Сергей Доренко был убит? семья не выдает тело журналиста
Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция.
Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».
Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.
«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено».
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная» - говорится в документе.
Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.