Взрыв в жилом доме в России: есть погибшие и раненые
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону, передает ТАСС.
В результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы. Из-за взрыва обрушилась крыша дома. Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС, под завалами могут находиться люди. Кровля упала на две квартиры, в которых зарегистрированы девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.