Трамп советует Китаю не тянуть с торговой сделкой

По мнению Трампа, китайские власти чувствуют, что проиграли на последних переговорах, поэтому надеются дождаться выборов президента США в 2020 году и продолжить «грабить» Америку на 500 миллиардов долларов в год в случае победы кандидата от Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Китая заключить торговую сделку, не дожидаясь выборов 2020 года. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

«Единственная проблема в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и занятости в истории США и многое другое)», – заявил Трамп.

Если переговоры о сделке будут вестись во время его второго президентского срока, то соглашение окажется гораздо хуже для Китая, поэтому Пекину было бы разумно действовать сейчас, заключил президент США.

11 мая стало известно, что Трамп решил увеличить пошлины на товары из КНР на 300 миллиардов долларов.

9 мая президент США обвинил Китай в срыве сделки. «Они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они будут вынуждены заплатить. Мы будем увеличивать пошлины и не отступим назад», — сообщил он.

Торговая война между двумя странами началась в январе 2018 года с введения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. В декабре 2018 года стороны договорились не вводить новые пошлины до марта.