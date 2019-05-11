На проходящем в Баку турнире «Большого шлема» по дзюдо португальский дзюдоист Анри Эгутидзе получил дисквалификацию из-за мобильного телефона, который выпал из его кимоно прямо во время схватки.

Португалец грузинского происхождения, судя по всему, забыл оставить свой мобильный в раздевалке, сунув его в кимоно. Его соперник из Швеции сразу же обратил внимание рефери на упавший предмет. После чего Эгутидзе был дисквалифицирован.

Сегодня на турнире «Большого шлема» в Баку проходит заключительный день соревнований. У Азербайджана на данный момент 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, которые в активе соответственно Хидаята Гейдарова (73 кг), Ниджата Шихализаде (66 кг), Рустама Оруджева (73 кг) и Тельмана Велиева (73 кг).

Лидирует Япония, у которой 2 золота и 2 серебра. На 2-м месте Бразилия с 2 золотыми медалями и 1 бронзовой наградой.