Правительство Великобритании предоставило руководство по борьбе с преступной деятельностью в Баку.

В связи с финальным матчем в Баку Министерство иностранных дел Великобритании выступило с официальным предупреждением, сообщает haqqin.az.

29 мая в столице Азербайджана Баку состоится финальный матч Лиги Европы между клубами английской Премьер-лиги. Как сообщалось ранее, тысячи британских болельщиков собираются посетить финальный матч.

"Уровень преступности в Баку в целом низкий", - говорится в сообщении. "Но время от времени после наступления темноты в центре города, возле западных баров и клубов, возле тускло освещенных подъездов частных квартир, происходят ограбления."

"Примите разумные меры предосторожности: Будьте бдительны, избегайте ношения больших сумм денег и не ходите ночью в одиночку."

"Постарайтесь организовать, чтобы вас подобрал или высадил как можно ближе к вашему отелю или подъезду частный водитель/компания или известная фирма такси."

"Вы можете сообщить о преступлении в любой местный полицейский участок или позвонив в полицию по номеру 102. Англоговорящий персонал доступен по телефону, но при сообщении о преступлении в полицейском участке возьмите с собой кого-то, кто может переводить." "Не подписывай документы, которых не понимаешь".