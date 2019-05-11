Взрывы в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ

Несколько взрывов произошло в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По их информации, сильные взрывы прогремели в порту Эль-Фуджайры рано утром в воскресенье.

Как сообщает телеканал, пожар возник на нескольких танкерах, находящихся в доках порта. По имеющимся данным, от 7 до 10 нефтеналивных судов охвачены огнем.

Отмечается, что над портом замечены американские и французские военные самолеты.

Других подробностей телеканал не приводит.