Туркмены остались и без Рамазана

«В сравнении с Турцией, в Туркменистане не чувствуется наступление священного месяца Рамазан. Постящиеся люди боятся, что их обвинят в экстремизме. По этой причине люди не соблюдают пост в месяц Рамазан или не говорят в обществе об этом. Постящиеся каждый день собираются у одного из них по 10-15 человек на разговение. После чего ходят в мечеть на молитву», - рассказал 9 мая источник издания, беседовавший на условиях анонимности.

В этом году в Туркменистане немногие соблюдают пост в месяц Рамазан. Причиной является экономический кризис в стране, а также боязнь обвинений в экстремизме, сообщает туркменская редакция «Радио Свобода».

Кроме того, по словам жителей столицы, пообщавшихся с корреспондентами Радио Азатлык, люди воздерживаются от соблюдения поста в Рамазан из-за ухудшения экономического состояния.

По словам ашхабадцев, население питается традиционно хлебом, мясом, овощами, фруктами и сладостями. Но в настоящее время многие не могут себе позволить купить и половину из этих продуктов.

«Сейчас можно сказать, что люди на завтрак могут себе позволить только хлеб со сладким чаем. Многим жителям трудно обеспечивать свои семьи. А во время поста, если не питаться как следует, то не бывает сил на работу» - рассказал житель Ашхабада, беседовавший с Азатлыком, отметив также, что некоторые не постятся по причине того, что из-за финансовых проблем не в состоянии приглашать друзей и родственников на разговение.

«Существует негласное правило, тот кто постится должен позвать на разговение (ифтар) своих родственников или соседей. Вообще постящийся не обязан приглашать на разговение. Но жители, из-за традиций чувствуют себя должным звать их к себе домой на разговение. В итоге некоторые не постятся, чтобы не приглашать гостей на ифтар», - сообщает издание.

Жители Туркменистана, большинство которых являются мусульманами, начали постится с 6 мая. В этом году туркменистанцы встретили месяц Рамазан в период подорожания и дефицита продуктов питания в стране, в том числе муки, хлеба, сахара, растительного масла и яиц.

В текущем году не было объявления о начале месяца Рамазан муфтиятом Туркменистана. Не было публикаций и в государственных СМИ.